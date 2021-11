Nantes Librairie Durance Loire-Atlantique, Nantes Rencontre avec Estelle Sarah-Bulle pour le livre Les Étoiles les plus filantes Librairie Durance Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Réservation : 02 40 48 68 79 – animations@librairiedurance.fr Lecture. Estelle-Sarah Bulle nous raconte l’histoire d’un film culte, “Orfeu Negro”, du tournage à Rio de Janeiro à sa consécration au festival de Cannes en 1959. Elle nous livre, avec passion, la création de ce projet original et démesuré, tourné dans une favela vibrante de tragédie et de joie. Librairie Durance adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 48 09 18 http://www.librairiedurance.fr

