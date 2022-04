Rencontre avec Estelle Granet Nouvelle Librairie Internationale V.O, 6 avril 2022, Lille.

Nouvelle Librairie Internationale V.O, le mercredi 6 avril à 19:00

Résumé Enfant, Eduardo a été? témoin des atrocités liées aux conflits pour la terre au Brésil. Un traumatisme qu’il s’applique à étouffer dans une vie bien réglée, à l’abri des autres et du tumulte du monde. Une rencontre va pourtant ouvrir une bèche dans ses défenses et lui faire espérer un nouvel avenir. En vain. La blessure amoureuse, la rancœur, la souffrance enfouie au fond de sa mémoire se conjuguent pour l’amener à perpétuer l’horreur. En pleine dictature militaire, la lettre anonyme qu’il écrit dans la rage signe l’arrestation de la femme qu’il désire. Trente ans plus tard, il rencontre Luciana, une jeune femme discrète aux prises avec ses propres fantômes. Tout les sépare et pourtant par l’entremise d’Adelina, la petite fille de Luciana, ils se côtoient, se reconnaissent et s’apprivoisent. A? demi-mots et sans confidences. Mais ce silence qui les rapproche est aussi un mur auquel ils se heurteront. Ce roman, d’une grande puissance évocatrice, soulève la question des traces laissées par des scènes d’horreur et la difficulté à s’en libérer vraiment. C’est aussi une magnifique réflexion politique et philosophique sur les ravages causés par les dictatures, qui se transmettent d’une génération à l’autre. Comment vivre avec ce qui a été commis et ce qui a été tu ?

Dans le cadre du festival Passions d’avril, venez rencontrer Estelle Granet à l’occasion de la parution de son roman L’écho d’un instant publié aux Éditions Le Chant des Voyelles.

