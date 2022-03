Rencontre avec Estelle Fenzy Librairie Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Rencontre avec Estelle Fenzy Librairie Actes Sud, 25 mars 2022, Arles. Rencontre avec Estelle Fenzy

Librairie Actes Sud, le vendredi 25 mars à 18:30

_Amoureuse ?_ pourrait se lire comme une romance des années 80. Il est bien davantage. Dans une langue à la fois délicate, dense et tranchante, Estelle Fenzy traduit la gestation de soi, la découverte du désir, des émotions amoureuses et de la féminité. La confrontation aux peurs, aux sentiments contradictoires qui jalonnent aussi l’adolescence et marquent cette période décisive de la vie. Elle en fait un récit initiatique tout en tension, entre autofiction et poésie.

Entrée libre

Rencontre – Lecture avec Estelle Fenzy autour de son livre “Amoureuse ?” Librairie Actes Sud 47 rue du Docteur-Fanton 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:30:00 2022-03-25T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Librairie Actes Sud Adresse 47 rue du Docteur-Fanton 13200 Arles Ville Arles lieuville Librairie Actes Sud Arles Departement Bouches-du-Rhône

Librairie Actes Sud Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Rencontre avec Estelle Fenzy Librairie Actes Sud 2022-03-25 was last modified: by Rencontre avec Estelle Fenzy Librairie Actes Sud Librairie Actes Sud 25 mars 2022 Arles Librairie Actes Sud Arles

Arles Bouches-du-Rhône