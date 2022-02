Rencontre avec Estelle Faye Bibliothèque Georges Brassens Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre avec Estelle Faye Bibliothèque Georges Brassens, 14 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

Rencontre avec Estelle Faye et vente dédicace avec la librairie Tropiques. À partir de 7 ans Rencontre avec Estelle Faye et vente dédicace avec la librairie Tropiques. Estelle Faye est autrice de littérature fantastique pour la jeunesse et les adultes ; elle a été plusieurs fois récompensée. Elle est aussi scénariste et réalisatrice de films et de courts-métrages. Elle a notamment écrit « Les aventures d’Alduin et Léna » (illustrations de Nancy Pena) chez Nathan. Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (Paris) (409m) 92 : Château – Mairie du 14ème (Paris) (116m)

Contact : 0153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-georges-brassens-1733 Enfants;Littérature

Date complète :

2022-05-14T14:30:00+01:00_2022-05-14T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Georges Brassens Adresse 38 rue Gassendi Ville Paris lieuville Bibliothèque Georges Brassens Paris Departement Paris

Bibliothèque Georges Brassens Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre avec Estelle Faye Bibliothèque Georges Brassens 2022-05-14 was last modified: by Rencontre avec Estelle Faye Bibliothèque Georges Brassens Bibliothèque Georges Brassens 14 mai 2022 Bibliothèque Georges Brassens Paris Paris

Paris Paris