Librairie Actes Sud, le vendredi 11 février à 18:30

Le prix Goncourt 2017 revient à Arles pour nous parler de son dernier livre, « Une sortie honorable », paru aux éditions Actes Sud. C’est cette fois-ci en Indochine qu’il nous convie pour y démonter avec une maestria implacable le mécanisme d’oppression coloniale qui, de sessions parlementaires en conseils d’administration de la Banque d’Indochine, a joué avec les vies des militaires français (eux-mêmes puisés dans les populations colonisées) et avec les vies des « sujets » civils de l’empire, pour aboutir au désastre de Dien Bien Phu et au marasme du Viêtnam. Un texte extrêmement brillant, nécessaire, et conduit par une écriture parfaite de la première à la dernière page.

entrée libre

Rencontre avec Eric Vuillard autour de son dernier roman « Une sortie honorable » Librairie Actes Sud 47 rue du Docteur-Fanton 13200 Arles

2022-02-11T18:30:00 2022-02-11T19:30:00

