Rencontre avec Eric Vuillard Dieppe

Seine-Maritime

Rencontre avec Eric Vuillard Dieppe, 11 mars 2022, Dieppe.

2022-03-11 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-11

Évènement à La Grande Ourse ! Nous avons la grande joie de recevoir l'écrivain Eric Vuillard pour son dernier et formidable récit "Une sortie honorable" publié chez Actes Sud en janvier 2022

Lieu Dieppe

