2022-12-07 18:30:00

Rencontre avec Eric Senabre

Avez-vous déjà lu un roman d'Eric Senabre ? Voici l'occasion parfaite pour rencontrer un auteur qui nous régale de romans d'aventures, de mystères et de magie !Une belle rencontre autour de la littérature jeunesse.

Livres in room
25 rue Général Leclerc
Saint-Pol-de-Léon
contact@livresinroom.fr +33 2 98 69 28 41

