Rencontre avec Eric Senabre, dans le cadre du prix « Lire dans le 20ème » Bibliothèque Sorbier Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Public enfants adolescents. gratuit

Venez discuter avec Eric Senabre, auteur du roman La Semeuse d’Effroi, qui fait partie de la sélection Roseau de la 14ème édition du prix « Lire dans le 20ème »

Dans le Paris des années 20, Sophie veut sauver son père d’adoption injustement accusé de meurtre. Elle sera une héroïne noctambule prête à terrifier les vrais coupables : la Semeuse d’Effroi !

Sophie, 14 ans, est recueillie par son parrain Rodolphe après la mort de ses parents. Elle mène une vie fastueuse dans le Paris des années folles jusqu’au jour où ce dernier est accusé du meurtre d’un riche notable. Bien décidée à faire la lumière sur le complot qui accable son protecteur, Sophie va apprendre comment faire peur auprès de la troupe de théâtre du Grand Guignol.

Son but : effrayer les vrais coupables à l’aide de mises en scène macabres pour les pousser à avouer leur crime. Mais devenir La Semeuse d’Effroi sera-t-il suffisant pour sauver son parrain ? L’idée géniale du Grand Guignol : Eric Senabre construit son aventure autour de ce théâtre historique qui se veut l’ancêtre du cinéma d’épouvante.Le tout Paris des années 1920 s’y ruait pour assister à des pièces mettant en scènes des histoires sanguinolentes. Le coup de génie de l’auteur est d’avoir redonné vie à cet héritage parisien en exploitant tout son potentiel comique et sensationnel !

Une justicière forte et pétillante : parcourant les toits de Paris à la faveur de la lune, l’héroïne masquée a de quoi séduire. Le lecteur s’attachera sans nul doute à cette nouvelle Fantômette, aussi agile que combative. Il s’amusera aussi face à l’impertinence de l’adolescente.

Des personnages secondaires hauts en couleur : la préceptrice de Sophie, Mlle Helliwell : une Mary Poppins excentrique, Félicien ; un brave boxeur qui entraine secrètement celle-ci au combat ; Maxa, cette actrice du Grand Guignol typiquement parisienne qui apprendra à Sophie comment incarner son personnage de justicière intimidante !

La Semeuse d’Effroi est paru aux éditions Didier Jeunesse en octobre 2022.

A propos de l’auteur, Eric Senabre

Né en 1973 en région parisienne et résidant désormais dans le Finistère, Eric Senabre est auteur jeunesse depuis plus de dix ans ainsi que journaliste. Anglophile depuis toujours, fasciné par le Japon et la Chine, il est passionné par la littérature du XIXème siècle – surtout quand elle touche au fantastique, à l’aventure ou à l’anticipation – et par la pop-culture en général. Dans sa bibliothèque, Stevenson, Mark Twain ou Conan Doyle côtoient donc Wu Cheng’en, Dylan Dog et Mickey Parade. Ses passe-temps comprennent les arts martiaux, la musique, les jeux de rôle, la quête du thé et du café parfaits, la collection de vieux appareils photo, et la spéléologie dans les archives TV de la BBC

Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Didier Jeunesse