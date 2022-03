Rencontre avec Eric Gonzalez et Nicole Bernard sur le livre Corps vivant, corps conscient. Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre avec Eric Gonzalez et Nicole Bernard sur le livre Corps vivant, corps conscient. Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 10h30 à 12h00

gratuit

Le samedi 9 avril 10h30, Nicole Bernard, auteure, directrice de publication présentera le livre Corps Vivant Corps Conscient et parlera de ce que les pratiques corporelles que nous apprenons au dojo nous permettent de vivre au dehors. Nicole Bernard et Eric Gonzalez présenteront le livre collectif Corps Vivant Corps Conscient et parleront du bienfait de ces techniques douces d’arts martiaux dans notre vie quotidienne.

Nicole enseigne le Tai Chi et Qi Gong depuis 40 ans à tous les publics et forme des professionnels dans de nombreux pays. A deux pas de la de la bibliothèque Glacière-Tsvetaïeva, elle a fondé le Centre des Quatre Piliers ( www.quatrepiliers.fr ) et l’école Corps vivant Corps Conscient.Un petit aperçu de la rencontre : Qu’est ce que le Chi, le Tai Chi, le Qi Gong ? Gymnastiques chinoises aux effets étonnants ! ;

Qu’est-ce qu’un corps vivant ? Peut-on être plus ou moins en vie? ; Qu’est-ce qu’un corps conscient ? ; Comment la pratique peut grandement modifier notre vie quotidienne ; Initiation : découvrir l’univers du Chi, principe fondateur de ces pratiques corporelles énergétiques. Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière Paris 75013

6 : Glacière (Paris) (425m) 216 : Glacière – Tolbiac (Paris) (112m)

Contact : 01 45 89 55 47 bibliotheque.glaciere@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-glaciere-marina-tsvetaieva-1730 Conférence

