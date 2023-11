RENCONTRE avec Eric Fouassier : Science et histoire dans la littérature policière Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 15h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Réservations au 01 42 34 93 00 ou en écrivant à bilipo@paris.fr

Samedi 27 janvier 2024, à la BiLiPo !

Polar et histoire entretiennent des rapports étroits. Faits divers criminels, évènements historiques forment des cadres d’intrigue appréciés.

Lorsque la science s’en mêle, on marche dans les traces d’un enquêteur adepte de rationalité mais à l’esprit grand ouvert sur l’évolution du monde…

Eric Fouassier, nouvelliste et romancier est également docteur en droit et en pharmacie, professeur d’université (Paris-Saclay) où il enseigne le droit pharmaceutique et l’histoire de la médecine. Son œuvre littéraire depuis une vingtaine d’années est diversifiée, de la littérature générale sous le pseudonyme de Yves Magne à la littérature de genre avec des séries de polars historique dans lesquelles la science tient un rôle important.

Sa série du Bureau des Affaires occultes connaît un grand succès auprès du public. Son héros Valentin Verne, jeune policier féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l’irrationnel,mène de dangereuses enquêtes dans le Paris des années 1830.

Valentin n’est pas le premier enquêteur de fiction prônant la rationalité et l’expérimentation scientifique, le laboratoire privé ou officiel devenant un lieu d’investigation aussi important que celui du terrain et de l’action, l’enquêteur pouvant dans certains cas céder le pas au médecin légiste ou à l’entomologiste.

Retrouvez Eric Fouassier conversant avec Pierre Piazza en juin 2023. Premier entretien de la série « Polars et Histoire » imaginée et conduite par Pierre PIAZZA pour Crimocorpus. Dans « Polars et Histoire », les auteurs de polars historiques expliquent à leurs lecteurs et au grand public quel est leur rapport à l’Histoire.

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

Contact : +33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/ https://www.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/

Droits réservés Eric Fouassier, le bureau des affaires occultes