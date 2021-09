Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Éric Fottorino Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Éric Fottorino

Station Ausone, le vendredi 24 septembre à 18:00

Station Ausone, le vendredi 24 septembre à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone ou en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://cutt.ly/tWgmvPj](https://cutt.ly/tWgmvPj) >>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/xmOJtLx](https://cutt.ly/xmOJtLx)](https://cutt.ly/xmOJtLx) “Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d’installer des éoliennes sur ses terres afin d’éviter la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne supporte pas les bouleversements engendrés par les choix de son père.” ©Electre 2021 Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et ports du masque obligatoires.

Entrée libre

Venez rencontrer Éric Fottorino autour de son ouvrage “Mohican” paru aux éditions Gallimard. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

