>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez la revue : [https://cutt.ly/jDYSRmt](https://cutt.ly/jDYSRmt) “Un dossier consacré à la vie politique, économique et sociale à Paris et en province. En étudiant des situations dans la capitale et dans d’autres métropoles, les contributeurs expliquent pourquoi Paris n’est pas la seule ville à faire vivre la France. Ils évoquent notamment la centralisation, la démocratie dans le Marais poitevin, la gestion du cannabis dans la Creuse, entre autres.” ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux](https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

Venez rencontrer Éric Fottorino, Julie Gacon et Alain Rousset à l’occasion de la parution du nouveau numéro de la revue Zadig, “La province contre Paris”. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

