Station Ausone, le mercredi 12 janvier 2022 à 18:00

Rendez-vous à la Station Ausone. [Retrouvez le livre](https://www.mollat.com/livres/2573940/eric-emmanuel-schmitt-la-traversee-des-temps-vol-2-la-porte-du-ciel?fbclid=IwAR2YAn9HMh-NyexErl9ej0tSAYqJi1xgngtQR0wGjRYOPexz6m-c4YT6Mwk) : “Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e millénaire av. J.-C., où les hommes inventent l’écriture, l’astronomie et la civilisation urbaine. ” @Electre2021 La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. Crédit photo © CYRIL MOREAU Venez rencontrer Eric-Emmanuel Schmitt à l’occasion de la sortie de son livre “La Porte du Ciel (Tome 2 – Traversée des Temps) ” aux éditions Albin Michel. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

