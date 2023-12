Rencontre avec Éric Chacour autour du roman Ce que je sais de toi Bibliothèque Gaston-Miron Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre avec Éric Chacour autour du roman Ce que je sais de toi Bibliothèque Gaston-Miron Paris, 30 janvier 2024, Paris. Le mardi 30 janvier 2024

de 18h00 à 19h30

.Public adultes. gratuit

La Bibliothèque Gaston-Miron vous convie à une rencontre avec Éric Chacour, l’auteur du roman Ce que je sais de toi, paru aux éditions Philippe Rey. Tarek, jeune médecin issu d’une bonne famille, mène une vie tracée d’avance jusqu’à ce qu’il rencontre Ali qui bouleverse ses certitudes. Dans la communauté levantine du Caire des années 1980, il n’est pas si aisé d’aspirer à la liberté. Ce que je sais de toi est le premier roman d’Éric Chacour. Paru en France aux éditions Philippe Rey, il a remporté un grand succès. Il a été finaliste à de nombreux prix, dont le Femina et le Renaudot. Il est lauréat, entre autres, du Femina des lycéens et de la Bourse de la découverte de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Ce que je sais de toi fait partie de la sélection des Clubs de lecture des Rendez-vous du premier roman auquel la Bibliothèque Gaston-Miron participe. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces, grâce à la complicité de la librairie indépendante Les champs magnétiques. Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : bgm@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron

Philippe Rey
Ce que je sais de toi, Eric Chacour

