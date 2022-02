Rencontre avec Enki Bilal Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Enki Bilal Station Ausone, 18 mars 2022, Bordeaux. Rencontre avec Enki Bilal

Station Ausone, le vendredi 18 mars à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/JPv5biH](https://cutt.ly/JPv5biH) Alors qu’un grand bug planétaire a rendu impossible l’accès aux données numériques, l’hypermnésique Kameron Obb est la proie de toutes les convoitises. Traqué à travers le monde par des instances gouvernementales autant que par des groupuscules contestataires, il réussit à communiquer avec sa fille, kidnappée par de mystérieux ravisseurs. ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Venez rencontrer Enki Bilal à l’occasion de la sortie de “Bug (Vol.3)” aux éditions Casterman. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

