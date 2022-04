Rencontre avec Emmanuelle Declerck Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Pour compléter l’exposition consacrée à [“Meudon dans la Seconde Guerre mondiale”](https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=AGENDA&RSC_DOCID=501&TITLE=exposition-meudon-dans-la-seconde-guerre-mondiale) réalisée par les Archives municipales, la médiathèque de Meudon-la-Forêt invite Emmanuelle Declerck pour une rencontre. Véritable encyclopédie de l’histoire de Meudon, elle vous présentera son livre _Les Chroniques meudonnaises 1930-1945_ qui décrit minutieusement le quotidien des meudonnais durant la période de guerre.

Entrée libre

Auteure des Chroniques meudonnaises 1930-1945, Emmanuelle Declerck a travaillé sur le quotidien des meudonnais du lendemain de la crise de 1929 à la Libération. Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

