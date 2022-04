Rencontre avec Emmanuel Godo et Colette Nys-Mazure Couvent des Dominicains Lille Catégories d’évènement: Lille

À l’occasion de la parution de leurs romans Les passeurs de l’absolu publié aux Éditions Artège et Par des sentiers d’intime profondeurs publié aux Éditions Salvatore sur la thématique “Spiritualité et poésie”. Dans le cadre du festival Passions d’avril, venez rencontrer Emmanuel Godo et Colette Nys-Mazure avec la Nouvelle Librairie V.O. Couvent des Dominicains 7 Av. Salomon, 59800 Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

