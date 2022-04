Rencontre avec Emilienne Mukansoro, psychothérapeute au Rwanda Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Dans le cadre de la commémoration du génocide des Tutsi Cette rencontre enregistrée sera suivie d’un échange en direct. Depuis plus de quinze ans, Émilienne Mukansoro anime des groupes de parole auprès des rescapés du génocide des Tutsi au Rwanda, notamment auprès de femmes victimes de viols ; véritables instruments d’extermination de la population tutsie, 500 000 viols ont été commis au cours du génocide. En 2004, Émilienne Mukansoro, elle-même survivante du génocide, fait le constat que le traumatisme, partout présent dans le pays, n’est pas pris en charge. Elle se forme auprès du psychiatre Naasson Munyandamutsa et se déplace sur les collines à la rencontre des rescapés. Au cours des gacacas – tribunaux populaires qui ont fonctionné de 2005 à 2012 – Émilienne accompagne des femmes dont la parole se heurte à l’épreuve du témoignage. Persuadée que « les survivants ne revivent pas s’ils restent seuls », Émilienne Mukansoro a développé des séances de psychothérapie collective, à travers lesquelles des femmes retissent un lien social.

Entrée libre sur réservation

