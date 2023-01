Rencontre avec Émilie Notéris Bourges Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Émilie Notéris est une travailleuse du texte, née en 1978. Elle préface les anarchistes Voltairine de Cleyre et Emma Goldman, Femmes et anarchistes (éditions Blackjack, 2014) ; traduit des écoféministes, Reclaim! (Cambourakis, 2016), le Manifeste xénoféministe, et les militantes féministes Sarah Schulman, La Gentrification des esprits (B42, 2018) et Shulamith Firestone, Zones mortes (Brook, 2020). Émilie Notéris vient de faire paraître un brouillon pour une biographie de la vie éternelle de Monique Wittig intitulé sobrement Wittig, en octobre 2022, aux éditions Les Pérégrines, collection Icônes.

