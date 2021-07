Rennes Frac Bretagne,Fonds Régional d'Art Contemporain Ille-et-Vilaine, Rennes Rencontre avec Elsa Vettier dans l’exposition Mauve Zone Frac Bretagne,Fonds Régional d’Art Contemporain Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Rencontre avec Elsa Vettier dans l’exposition Mauve Zone Frac Bretagne,Fonds Régional d’Art Contemporain, 18 septembre 2021, Rennes. Rencontre avec Elsa Vettier dans l’exposition Mauve Zone

Frac Bretagne, Fonds Régional d’Art Contemporain, le samedi 18 septembre à 16:30

Elsa Vettier critique d’art et commissaire d’exposition. Ce samedi, elle partagera avec le public son expérience de commissaire de l’exposition Mauve Zone, exposition des finalistes du prix Frac Bretagne – Art Norac 2021 (Corentin Canesson, Hilary Galbreaith, Camille Girard & Paul Brunet, Samir Mougas, Alisson Schmitt, Anaïs Touchot).

Sans réservation

