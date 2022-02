Rencontre avec Elsa Dorlin TnBA, 2 mars 2022, Bordeaux.

En partenariat avec la Librairie Mollat, l'Université Bordeaux Montaigne et la Société de philosophie de Bordeaux. TnBA – Salle Vitez Durée 1h30

Retrouvez les livres : >>> Abécedaire des féminismes présents : [https://www.mollat.com/livres/2562904/feu-abecedaire-des-feminismes-presents](https://www.mollat.com/livres/2562904/feu-abecedaire-des-feminismes-presents) « Une cinquantaine d'auteures, universitaires, associatives, agitatrices ou écrivaines, reviennent sur la période 2000-2020, au cours de laquelle le mouvement féministe a connu un renouveau. Chacune explicite ses travaux et creuse les problématiques qui lui sont chères. Elles dénoncent la violence structurelle de la domination masculine dans la société et au coeur du néolibéralisme. » ©Electre 2022 >>> Sexe, genre et sexualités : [https://www.mollat.com/livres/2517646/elsa-dorlin-sexe-genre-et-sexualites-introduction-a-la-philosophie-feministe](https://www.mollat.com/livres/2517646/elsa-dorlin-sexe-genre-et-sexualites-introduction-a-la-philosophie-feministe) « Cette étude porte sur les théories féministes, surtout anglo-saxonnes, développées depuis le milieu du XXe siècle et définies comme un savoir lié à un mouvement politique. L'auteure aborde ainsi l'égalité des sexes, les violences sexuelles et la sexualité féminine dans une perspective d'histoire de la philosophie. » ©Electre 2022

Sur inscription

Conférence d’Elsa Dorlin à l’occasion de la parution des livres Abécédaire des féminismes présents (Libertalia) et Sexe, genre et sexualités : introduction à la philosophie féministe (PUF)

TnBA 3 Place Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux Saint-Michel Gironde



