Rencontre avec Élise Thiébaut Librairie Les Grandes Largeurs Arles, jeudi 22 février 2024.

Rencontre avec Élise Thiébaut Rencontre et dédicaces avec l’autrice Élise Thiébaut à l’occasion de la sortie de la bd « Vierges la folle histoire de la virginité » Jeudi 22 février, 18h30 Librairie Les Grandes Largeurs Entrée libre

Début : 2024-02-22T18:30:00+01:00 – 2024-02-22T20:00:00+01:00

“Pourquoi la virginité est-elle si importante dans l’Histoire et dans la plupart des cultures ?

Que nous dit-elle de la condition des femmes, de la sexualité, des religions et de la science ?

Une épopée passionnante et drôle, où se croisent les vestales romaines, la Vierge Marie, la grande Artémis mais aussi Jeanne d’Arc et Britney Spears !

Et qui dévoile les dessous d’un mythe toujours puissant, plus riche de sens qu’on l’imagine.”

Venez rencontrer Élise Thiébaut, autrice de Vierges la folle histoire de la virginité (paru aux éditions Le Lombard) le jeudi 22 février à partir de 18h30.

Rencontre organisée en partenariat avec La Collective.

Librairie Les Grandes Largeurs 11, rue Réattu, 13200 Arles

rencontre littéraire bande dessinée