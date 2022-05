Rencontre avec Elise Fischer

2022-05-19 – 2022-05-19 Nous vous proposons de venir rencontrer l’auteur Elise Fischer pour une séance de découverte de son parcours d’autrice et de son dernier livre, Là où renaît l’espoir, paru en 2021 aux éditions Calman-Lévy.Ecrivaine emblématique de notre région, Élise Fischer est une autrice à succès aux multiples talents. Journaliste, elle est également productrice et animatrice d’une émission littéraire, et membre du jury du Concours de nouvelles des lycéens de Lorraine. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

