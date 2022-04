Rencontre avec Elisabeth Motsch Nouvelle Librairie Internationale V.O Lille Catégories d’évènement: Lille

Nouvelle Librairie Internationale V.O, le mercredi 6 avril à 17:00 Dans le cadre du festival Passions d’avril, venez rencontrer Élisabeth Motsch, directrice des Éditions Le Chant des Voyelles, pour parler des enjeux politiques et culturels de l’édition en France. Nouvelle Librairie Internationale V.O 66 Rue Gustave Delory, 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T17:00:00 2022-04-06T19:00:00

