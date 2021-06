Mayenne Mayenne Mayenne RENCONTRE AVEC ÉLISABETH BRAMI, AUTEURE DE « SAUVE-TOI ÉLIE ! » Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

RENCONTRE AVEC ÉLISABETH BRAMI, AUTEURE DE « SAUVE-TOI ÉLIE ! » Mayenne, 11 juin 2021-11 juin 2021, Mayenne. RENCONTRE AVEC ÉLISABETH BRAMI, AUTEURE DE « SAUVE-TOI ÉLIE ! » 2021-06-11 – 2021-06-11

Mayenne Mayenne Mayenne Élisabeth BRAMI, auteure de « Sauve-toi Élie ! » (Éditions Courtes et Longues) fera une présentation de son travail et son ouvrage, suivie d’une séance dédicace. En partenariat avec la médiathèque de Mayenne et la librairie du marais. Le Mémorial des Déportés de la Mayenne est un lieu de mémoire, unique dans la région, qui rend hommage aux Déportés de la Mayenne, envoyés dans les camps de concentration et d’extermination nazis. memorial.deportes53@gmail.com +33 2 43 08 87 35 https://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/ Le Mémorial des Déportés de la Mayenne est un lieu de mémoire, unique dans la région, qui rend hommage aux Déportés de la Mayenne, envoyés dans les camps de concentration et d’extermination nazis. Élisabeth BRAMI, auteure de « Sauve-toi Élie ! » (Éditions Courtes et Longues) fera une présentation de son travail et son ouvrage, suivie d’une séance dédicace. En partenariat avec la médiathèque de Mayenne et la librairie du marais.

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Mayenne Adresse Ville Mayenne lieuville 48.29259#-0.61478