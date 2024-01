Rencontre avec Elisa Shua Dusapin pour son 4ème roman Librairie l’Escapade Oloron-Sainte-Marie, jeudi 1 février 2024.

Rencontre avec Elisa Shua Dusapin pour son 4ème roman Librairie l’Escapade Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:30:00

fin : 2024-02-01 21:30:00

A 15 ans, Agathe a fui la maison familiale pour ne plus avoir à protéger Vera, sa sœur aphasique, de la méchanceté des autres, laissant cette dernière en tête en tête avec leur père dans une bâtisse en pleine nature. De retour dans le Périgord des années plus tard pour vider cette maison, elle retrouve une femme transformée, qui cuisine, lit Perec et communique grâce à son smartphone.

« La sororité non dite d’incompréhensions en tendresse non dite, le 4ème roman d’Elisa Shua Dusapin est court, tout en douceur et l’émotion suinte entre chaque ligne. J’ai retrouvé dans « Le vieil incendie » tout ce que j’avais aimé dans son 1er roman « Hiver à Sokcho », une écriture dense et calme, en pudeur, malgré les bouillonnements intérieurs. Elle détonne dans le paysage littéraire actuel, souvent fait de paillettes, de buzz, vitesse, il est salutaire de s’arrêter sur ces romans calmes mais intenses.

Librairie l’Escapade 6 Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine librairie.escapade@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-15