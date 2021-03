Arles Librairie Actes Sud Arles, Bouches-du-Rhône Rencontre avec Edouard Baer et Stéphane Manel Librairie Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

Dans un théâtre, soudain un homme surgit, l’air en fuite. Qui est à ses trousses ? Y a-t-il vraiment une menace ? Il pourrait faire marche arrière, retourner à sa vie. Il est encore temps. Juste une excuse à trouver : un moment de panique, une erreur d’aiguillage, une rencontre imprévue. Ou au contraire larguer les amarres, pour toujours. Au cours de ce moment suspendu où tout peut basculer, il se prend à imaginer d’autres vies. De grands destins. L’appel du large. Il invoque ses maîtres et se rêve André Malraux, Charles Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary… Qu’auraient-ils fait à sa place ?

Et lui, s’il osait être lui, que ferait-il ?

Un monologue dans lequel Edouard Baer, après avoir fui hors du théâtre où il devait jouer André Malraux, confie ses faiblesses, ses obsessions et évoque les personnalités qui l'inspirent.

