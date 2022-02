RENCONTRE AVEC EDITH LAPLANE Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

RENCONTRE AVEC EDITH LAPLANE Musée de Bourgoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu

2022-03-06 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-06 17:00:00 17:00:00

Bourgoin-Jallieu Isère Edith LAPLANE est l’une des artistes exposées au musée dans le cadre de l’exposition Artistes Plurielles. Elle utilise diverses techniques, comme la broderie, le papier mâché, le photomontage ou la vidéo. Venez découvrir son travail ! Musée de Bourgoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu

