Le mardi 04 avril 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

Nous avons l’honneur de recevoir l’auteur Dror Mishani à la librairie ! Une rencontre sera articulée autour de son dernier roman policier « Un simple enquêteur » paru aux éditions Gallimard. La discussion sera animée par Macha Séry. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://www.librairie-ledivan.com/livre/9782072954207-un-simple-enqueteur-dror-mishani/ https://www.facebook.com/events/469437421981230/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/469437421981230/?ref=newsfeed

© Francesca Mantovani

