Rencontre avec Dorian Teti Tarbes, 17 juin 2021-17 juin 2021, Tarbes.

Rencontre avec Dorian Teti 2021-06-17 18:00:00 – 2021-06-17 TARBES 29 avenue Bertrand Barère

Tarbes 65000

Invité par l’association Traverse dans le cadre d’une résidence photographique de territoire dans les Hautes-Pyrénées durant plusieurs mois, Dorian Teti a tout naturellement intégré l’exposition « Histoires de famille » par les sujets qu’il aborde, et en particulier son travail sur sa mère, Rose. Il présentera au public ses axes de recherche en tant que photographe et plasticien, et fera état de l’avancée de sa résidence sur le territoire.

Entrée dans le respect des normes sanitaires en vigueur / Port du masque et jauge limitée

infomnibus@orange.fr http://laboratoire-omnibus.over-blog.com/

