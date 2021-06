Tourcoing Médiathèque André Malraux Nord, Tourcoing Rencontre avec Dominique Thomas Médiathèque André Malraux Tourcoing

Rencontre avec Dominique Thomas Médiathèque André Malraux, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Tourcoing. Rencontre avec Dominique Thomas

Médiathèque André Malraux, le mercredi 7 juillet à 16:00

Après la balade sur les traces des Petits meurtres d’Agatha Christie, rencontrez et échangez avec Dominique Thomas, alias le Commissaire Tricard, à la médiathèque André Malraux. Il présentera notamment son premier roman _Une veste de pyjama_. « Béthune, 1975. Une ville de province dans une France en pleine mutation, un monde propice à l’imaginaire exacerbé de Denis et d’Éric, onze ans, qui n’ont finalement qu’une seule chose en tête : se faire remarquer de leurs pères. La mort d’Éric sur la piste du stade viendra bouleverser à jamais la couleur de la mémoire. Aujourd’hui, de retour sur les lieux, Denis se souvient. »

Gratuit, sur réservation.Tout public.

Dominique Thomas, alias le Commissaire Tricard des Petits meurtres d’Agatha Christie, vous propose de le rencontrer à la médiathèque André Malraux Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T16:00:00 2021-07-07T17:30:00

Détails Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque André Malraux Tourcoing