Rencontre avec Dominique Cordellier conservateur au Louvre Librairie Delamain, 24 novembre 2021, Paris.

de 19h à 21h

gratuit

À l’occasion de la parution du livre “Diane en son paradis d’Anet ” aux éditions Le Passage, Dominique Cordellier viendra nous parler du Château d’Anet et du travail des 5 historiens qui ont examiné les tapisseries et vitraux réalisés en l’honneur de Diane de Poitiers. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre Construit en 1548, Le Château d’Anet reste un symbole spécial pour le Roi Henri II car ce dernier a été construit pour sa bien aimée Diane de Poitiers (1500-1566). Le château est un fleuron de la Renaissance française car il symbolise tout particulièrement les ambitions de la Renaissance et leur épanouissement . Dominique Cordellier présentera le travail des cinq historiens qui ont examiné deux cycles de tapisseries et de vitraux. Quelles sont les sources de ces deux ensembles ? Quelle est leur portée poétique, esthétique et symbolique ? L’ambition de ce livre est d’associer différents savoirs pour relire cet édifice qui allie les arts de façon inédite. Dominique Cordellier est conservateur général au cabinet des dessins du musée du Louvre. Pour son premier roman, Le Peintre disgracié, il a reçu en 2017 le Grand Prix Jacques de Fouchier de l’Académie française. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Delamain 155 Rue Saint-Honoré Paris 75001

