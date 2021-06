Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Rencontre avec Djamel Cherigui Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le vendredi 18 juin à 18:00

En janvier, Djamel Cherigui, épicier roubaisien, a crée l’événement avec son premier roman « La Sainte Touche ». Il sera à La Grand-Plage pour une rencontre suivie d’une séance de dédicace. En présence de la Librairie Les Lisières. Evénement gratuit, dans la limite des places disponibles.

Gratuit, Entrée libre

