Rencontre avec Dima Abdallah Bibliothèque François Villon, 4 février 2022, Paris.

de 19h00 à 21h00

gratuit sous condition

Autrice libanaise, Dima Abdallah vit à Paris depuis près de 30 ans. Elle viendra nous parler de son nouveau roman Bleu nuit, paru chez Sabine Wespieser. Rencontre modérée par Frédérique Roussel. Deuxième roman de l'autrice, Bleu nuit retrace la vie d'un homme hanté par son passé. Un livre d'une puissante humanité, celle de ces laissés-pour-compte rencontrés dans la rue. Pendant des années, l'auteur de cet intense monologue est parvenu à tenir en laisse ses souvenirs. Tétanisé à l'idée d'affronter le monde extérieur, celui qui était devenu journaliste vit cloîtré dans son appartement, tout en parvenant à donner le change à sa rédaction. Un appel téléphonique fait basculer son existence : Alma, la seule femme qu'il ait aimée, vient de mourir. Le lendemain de son enterrement – auquel il s'avère incapable de se rendre –, il sort enfin de chez lui, décidant de vivre dans la rue après avoir jeté ses clefs dans une bouche d'égout. Son premier roman, Mauvaises herbes, sorti en 2020 avait reçu plusieurs prix littéraires.

