Rencontre avec Diego Gaspar Celaya La place des femmes Espagnoles dans la résistance Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, vendredi 8 mars 2024.

Quel est le rôle joué par ces femmes dans le passage clandestin de la frontière pyrénéenne de milliers d'évadés et de réfugiés pendant le deuxième conflit mondial ? Dans une perspective de genre, il s'agira de préciser la nature et la pratique de leur participation aux différents réseaux alliés qui opéraient dans les Pyrénées, en accordant une attention particulière à l'étude comparative de la contribution de ces femmes par rapport à leurs camarades hommes, français et étrangers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08 22:00:00

Rue de l’Intendant d’Étigny Auditorium bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

