Rencontre avec des représentants d’Amnesty internationale pour l’abolition de la peine de mort Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrnes-Atlantiques

Rencontre avec des représentants d’Amnesty internationale pour l’abolition de la peine de mort Mauléon-Licharre, 30 novembre 2022, Mauléon-Licharre. Rencontre avec des représentants d’Amnesty internationale pour l’abolition de la peine de mort

14 rue des frères Barennes Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques Médiathèque 14 rue des frères Barennes

2022-11-30 18:00:00 – 2022-11-30

Médiathèque 14 rue des frères Barennes

Mauléon-Licharre

Pyrnes-Atlantiques Mauléon-Licharre EUR Rencontre avec deux représentants (Amnesty International et ACAT Côte Basque) du réseau « Villes contre la peine de mort » et officialisation par Monsieur le Maire de l’adhésion de Mauléon à ce réseau. Rencontre avec deux représentants (Amnesty International et ACAT Côte Basque) du réseau « Villes contre la peine de mort » et officialisation par Monsieur le Maire de l’adhésion de Mauléon à ce réseau. +33 5 59 28 78 88 Maule

Médiathèque 14 rue des frères Barennes Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques Médiathèque 14 rue des frères Barennes Ville Mauléon-Licharre lieuville Médiathèque 14 rue des frères Barennes Mauléon-Licharre Departement Pyrnes-Atlantiques

Rencontre avec des représentants d’Amnesty internationale pour l’abolition de la peine de mort Mauléon-Licharre 2022-11-30 was last modified: by Rencontre avec des représentants d’Amnesty internationale pour l’abolition de la peine de mort Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 30 novembre 2022 14 rue des frères Barennes Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques