La Gacilly Salle Culturelle Artémisia La Gacilly, Morbihan Rencontre avec des photographes lauréat·e·s du Prix Roger Pic de la Scam Salle Culturelle Artémisia La Gacilly Catégories d’évènement: La Gacilly

Morbihan

Rencontre avec des photographes lauréat·e·s du Prix Roger Pic de la Scam Salle Culturelle Artémisia, 17 septembre 2021, La Gacilly. Rencontre avec des photographes lauréat·e·s du Prix Roger Pic de la Scam

le vendredi 17 septembre à Salle Culturelle Artémisia

Rencontre avec les photographes Sandra Reinflet, Alexis Vettoretti et Florence Levillain, lauréat.e.s 2020 et 2021 du Prix Roger Pic de la SCAM. Pendant 45 minutes, découvrez le travail d’un·e photographe professionnel·le qui vous partagera les secrets de son métier. _Durée 45 minutes / rencontre. Jauges limités à 1 classe / rencontre. À partir de 7 ans. Réservation obligatoire._

Sur inscription, jauge restreinte 1 classe / rencontre

Découvrez le travail d’un·e photographe professionnel·le qui vous partagera les secrets de son métier. Salle Culturelle Artémisia 5 Avenue des Archers, 56200 La Gacilly La Gacilly La Gacilly Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T14:45:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T15:45:00

Détails Catégories d’évènement: La Gacilly, Morbihan Autres Lieu Salle Culturelle Artémisia Adresse 5 Avenue des Archers, 56200 La Gacilly Ville La Gacilly lieuville Salle Culturelle Artémisia La Gacilly