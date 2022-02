Rencontre avec des militaires de la Grèce antique Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rencontre avec des militaires de la Grèce antique

Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse, le dimanche 6 mars à 10:00



Découvrez comment ces premiers fantassins lourds de l’Histoire ont réussi à dominer les champs de bataille antiques du VIIIe au IVe siècle avant notre ère. Depuis les techniques de combats individuelles jusqu’aux manœuvres militaires des mythiques phalanges hoplitiques, en passant par l’équipement du guerrier et son évolution, nos intervenants vous diront tout sur l’art de la guerre de ces citoyens-combattant dont l’organisation militaire permis, entre autres, l’émergence de la démocratie.

Il est conseillé de prendre un billet gratuite en ligne pour éviter le temps d’attente en caisse

Les massaliotes de l’association « Les Somatophylaques » viennent vous en apprendre plus sur les guerriers de la Grèce antique : tirailleurs, peltastes, mais surtout les fameux hoplites ! Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-03-06

