Eure

Médiathèque de Brionne, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00 Venez rencontrer des auteurs locaux pour échanger avec eux et découvrir leurs livres (dédicaces possibles) Médiathèque de Brionne Place Frémont des Essarts 27800 Brionne Brionne Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00

