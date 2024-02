Rencontre avec des auteurs de BD – la Vilaine Association Jeu de Paume Rennes, vendredi 1 mars 2024.

Du 2024-03-01 10:00 au 2024-03-01 12:00.

L’association La Vilaine regroupe de nombreux illustrateurs et bédéistes d’Ille et Vilaine et ambitionne également de créer une émulation autour de la bande dessinée rennaise.

Dans le cadre d’une résidence, plusieurs d’entre eux travailleront une semaine au Jeu de Paume et proposeront un temps de rencontres le vendredi 1er mars, de 10h à 12h .

Jeu de Paume 12 rue Saint Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine