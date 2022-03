Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Nina Quaglio

Après avoir travaillé plusieurs années en région parisienne comme ingénieur dans une compagnie aérienne, Nina Quaglio découvre par hasard la mosaïque, qui devient une véritable passion. Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

+33 5 59 41 57 56

Après avoir travaillé plusieurs années en région parisienne comme ingénieur dans une compagnie aérienne, Nina Quaglio découvre par hasard la mosaïque, qui devient une véritable passion. Studio MarieB

