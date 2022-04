Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz, 30 avril 2022, Biarritz. Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz

2022-04-30 – 2022-04-30 Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Cécile Vassort et Fanny Laure Cécile Vassort a découvert la sculpture sur briques grâce à la galloise Gwen Heeney, céramiste et sculptrice de renommée nternationale, spécialiste de la brique architecturale. Les Grès de Gascogne, à Le Barp en Gironde, lui ont fabriqué des briques crues qui lui permettent de réaliser une grande colonne « L’Hymne à l’amour », première pièce monumentale. Installée au Pays basque, Fanny Laure conçoit, développe et produit des meubles aux lignes pures et intemporelles, des objets exclusifs

sous forme de petites séries estampillées, numérotées ou de pièces uniques. Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Cécile Vassort et Fanny Laure Cécile Vassort a découvert la sculpture sur briques grâce à la galloise Gwen Heeney, céramiste et sculptrice de renommée nternationale, spécialiste de la brique architecturale. Les Grès de Gascogne, à Le Barp en Gironde, lui ont fabriqué des briques crues qui lui permettent de réaliser une grande colonne « L’Hymne à l’amour », première pièce monumentale. Installée au Pays basque, Fanny Laure conçoit, développe et produit des meubles aux lignes pures et intemporelles, des objets exclusifs

sous forme de petites séries estampillées, numérotées ou de pièces uniques. +33 5 59 41 57 56 Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Cécile Vassort et Fanny Laure Cécile Vassort a découvert la sculpture sur briques grâce à la galloise Gwen Heeney, céramiste et sculptrice de renommée nternationale, spécialiste de la brique architecturale. Les Grès de Gascogne, à Le Barp en Gironde, lui ont fabriqué des briques crues qui lui permettent de réaliser une grande colonne « L’Hymne à l’amour », première pièce monumentale. Installée au Pays basque, Fanny Laure conçoit, développe et produit des meubles aux lignes pures et intemporelles, des objets exclusifs

sous forme de petites séries estampillées, numérotées ou de pièces uniques. organisateur

Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Ville Biarritz lieuville Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz 2022-04-30 was last modified: by Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz Biarritz 30 avril 2022 Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques