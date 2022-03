Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Régis Pochelu

Ses sculptures traduisent des moments de vie, des réflexions personnelles, sociétales, qui rendent le message universel. Chaque sculpture est la mise en matière d’une intériorité.

Régis puise dans les fondements de notre civilisation, dans la symbolique qui parle à chacun, faisant aussi appel à la mythologie. La Déesse mère, la récurrence de l’unité, le Tout traversent son œuvre.

