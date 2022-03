Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz, 16 avril 2022, Biarritz. Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz

2022-04-16 16:00:00 – 2022-04-15 18:00:00 Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Gérald Franzetti

Dans les années 80. Il se forme auprès du célèbre maître-verrier Jean Lesquibe et ouvre son atelier à Bayonne. Il devient rapidement le spécialise des vitraux d’art, que ce soit dans la restauration des vitraux des monuments classés historiques ou encore dans la conception de pièces contemporaines, décors en verre sablé ou dalles de verre. Sensible au patrimoine régional, il restaure dans le respect total des techniques ancestrales. Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Gérald Franzetti

Dans les années 80. Il se forme auprès du célèbre maître-verrier Jean Lesquibe et ouvre son atelier à Bayonne. Il devient rapidement le spécialise des vitraux d’art, que ce soit dans la restauration des vitraux des monuments classés historiques ou encore dans la conception de pièces contemporaines, décors en verre sablé ou dalles de verre. Sensible au patrimoine régional, il restaure dans le respect total des techniques ancestrales. +33 5 59 41 57 56 Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Gérald Franzetti

Dans les années 80. Il se forme auprès du célèbre maître-verrier Jean Lesquibe et ouvre son atelier à Bayonne. Il devient rapidement le spécialise des vitraux d’art, que ce soit dans la restauration des vitraux des monuments classés historiques ou encore dans la conception de pièces contemporaines, décors en verre sablé ou dalles de verre. Sensible au patrimoine régional, il restaure dans le respect total des techniques ancestrales. MarieB

Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Ville Biarritz lieuville Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz 2022-04-16 was last modified: by Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz Biarritz 16 avril 2022 Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques