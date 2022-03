Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz, 2 avril 2022, Biarritz. Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz

2022-04-02 16:00:00 – 2022-04-02 18:00:00 Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Mary Carros

Formée aux arts plastiques, Mary Carros se lance d’abord dans la mosaïque et la sculpture, exposant ses créations à Miami, Saint-Paul-de Vence, Las Vegas…

Suite à un véritable coup de foudre pour la marqueterie de pailles, Mary décide de s’adonner à cette tradition, à l’instar d’une poignée d’artistes contemporains en France. Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Mary Carros

Formée aux arts plastiques, Mary Carros se lance d’abord dans la mosaïque et la sculpture, exposant ses créations à Miami, Saint-Paul-de Vence, Las Vegas…

Suite à un véritable coup de foudre pour la marqueterie de pailles, Mary décide de s’adonner à cette tradition, à l’instar d’une poignée d’artistes contemporains en France. +33 5 59 41 57 56 Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Mary Carros

Formée aux arts plastiques, Mary Carros se lance d’abord dans la mosaïque et la sculpture, exposant ses créations à Miami, Saint-Paul-de Vence, Las Vegas…

Suite à un véritable coup de foudre pour la marqueterie de pailles, Mary décide de s’adonner à cette tradition, à l’instar d’une poignée d’artistes contemporains en France. Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Ville Biarritz lieuville Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz 2022-04-02 was last modified: by Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz Biarritz 2 avril 2022 Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques