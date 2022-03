Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Biarritz, 26 mars 2022, Biarritz. Rencontre avec des Artisans d’Art à la Crypte Sainte Eugénie Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz

2022-03-26 16:00:00 – 2022-03-26 18:00:00 Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Rencontre avec un artisan d’art : Marianne Cresson.

Marianne Cresson approfondit son savoir artistique par l’apprentissage de la tapisserie d’ameublement. 1991 marque le début de ses recherches expérimentales sur la matière textile. Elle passe ainsi de la réalisation d’objets utilitaires à une production artistique.

+33 5 59 41 57 56

Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz

