Rencontre avec Denys Ezquerra Longny les Villages, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Longny les Villages.

Rencontre avec Denys Ezquerra 2021-07-07 11:00:00 – 2021-07-07 LONGNY AU PERCHE 1,place de l’Hôtel de Ville

Longny les Villages Orne

Auteur et aquarelliste, Denys Ezquerra vient nous présenter son nouveau guide illustré « A la découverte des villes et des villages de l’Orne » aux éditions Libra Diffusio.

Longny-au-Perche, Petite Cité de caractère, y figure en bonne place.

Un moment d’échanges, d’anecdotes et de dédicace.

otlongny@cdchautsperche.fr +33 2 33 73 66 23 https://www.tourismehautsduperche.fr/

