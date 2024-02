rencontre avec Dennis Maloney Manoir Laroque Delprat Autoire, dimanche 23 juin 2024.

rencontre avec Dennis Maloney Manoir Laroque Delprat Autoire Lot

Dennis Maloney est poète, traducteur et éditeur de poésie. Il est le directeur de la très respectée maison d’édition White Pine Press à Buffalo, dans l’État de New York. Cette soirée sera l’occasion de découvir avec un acteur important du monde de la poésie et de l’édition contemporaine américaine, la vitalité de de la poésie de nos jours aux Etats-Unis.

Tout public

Buvette sur place

1010 10 EUR.

Début : 2024-06-23 17:00:00

fin : 2024-06-23

Manoir Laroque Delprat 7 Impasse de La Roque Del Prat

Autoire 46400 Lot Occitanie aurelialassaque@gmail.com

