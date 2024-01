Rencontre avec Denis Frossard dans le cadre d’Art en vrac Le Moment Librairie Salies-de-Béarn, vendredi 9 février 2024.

Rencontre avec Denis Frossard dans le cadre d’Art en vrac Le Moment Librairie Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Depuis bientôt 5 ans, la librairie vous fait découvrir les livres jeunesse de la maison d’édition des

Grandes Personnes, des livres qui réjouissent l’œil et attirent la main.

Il est temps de voir qui se cache derrière la création de ses livres-objets extraordinaires.

Brigitte Morel, fondatrice de la maison d’édition et Emma Giuliani, autrice, (Egyptomania, Un autre

jardin, Medievalmania,…) viennent à votre rencontre pour vous présenter cette aventure hors du

commun mêlant tradition et volonté d’inventer de nouvelles formes (imagiers photos, pop ups

merveilleux et techniques, livres animés,…).

Une soirée pour en prendre plain les yeux et les oreilles.

Depuis bientôt 5 ans, la librairie vous fait découvrir les livres jeunesse de la maison d’édition des

Grandes Personnes, des livres qui réjouissent l’œil et attirent la main.

Il est temps de voir qui se cache derrière la création de ses livres-objets extraordinaires.

Brigitte Morel, fondatrice de la maison d’édition et Emma Giuliani, autrice, (Egyptomania, Un autre

jardin, Medievalmania,…) viennent à votre rencontre pour vous présenter cette aventure hors du

commun mêlant tradition et volonté d’inventer de nouvelles formes (imagiers photos, pop ups

merveilleux et techniques, livres animés,…).

Une soirée pour en prendre plain les yeux et les oreilles. EUR.

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lemomentlibrairie.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:30:00

fin : 2024-02-09



L’événement Rencontre avec Denis Frossard dans le cadre d’Art en vrac Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Béarn des Gaves