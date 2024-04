Rencontre avec Denez Prigent Librairie Gwarlan Lannion, samedi 13 avril 2024.

Rencontre avec Denez Prigent Librairie Gwarlan Lannion Côtes-d’Armor

La librairie Gwalarn a l’honneur de recevoir en dédicace le chanteur, compositeur, écrivain et dessinateur Denez Prigent pour son livre Gwerz Denez.

Proche de la complainte, la gwerz est un chant breton qui nous raconte une histoire, souvent tragique, avec un aspect fantastique ou sacré. Poème en huit pieds, la gwerz est inspirée par différents récits, de la mythologie à l’anecdote, et permet d’aborder des thèmes universels tels que la mort, l’amour et la relation de l’homme à la nature.

L’artiste propose ainsi un recueil de 136 poèmes illustrant l’âme bretonne. Les chants sont composés en breton et traduits par l’auteur lui-même ainsi que par Laurence Morvan.

Après son recueil de poèmes Kañv et sa série de romans jeunesse Ôwen, le musicien de Lanvellec offre au lecteur des histoires puissantes et saisissantes rappelant la magie des veillées bretonnes.

Gwerz Denez de Denez Prigent, édition bilingue breton-français, Ouest-France, 812 pages, 25 euros. .

Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

